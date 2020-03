Hulster folklore gaat verloren: nooit meer een boerenbruiloft in Hulst. ‘Met pijn in het hart’

HULST - Voor het eerst sinds 1973 was er afgelopen carnaval geen boerenbruiloft in Hulst op dinsdag. Geen koetsjes door de straten, mensen in klederdracht of het meterslange krentenbrood. Het bestuur zag de interesse voor het evenement, waarbij Hulstenaren op ludieke wijze in de onecht werden verbonden, de afgelopen jaren terug lopen. Museum Hulst houdt daarom een tentoonstelling over het stukje verdwenen Hulster folklore. Want na 47 jaar is er héél wat te vertellen over de boerenbruiloft.