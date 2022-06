Hulster Dweildag brengt eindelijk weer feest met gezellige muziek

uit eten De metaxasaus van Delphi in Terneuzen doet ons de sirtaki dansen

TERNEUZEN - Dat het stigma van bunkeren de Griekse keuken geen eer aandoet, merken we bij Delphi op de Markt in Terneuzen. De Griekse variatie op stroganoffsaus is de ster van de avond.

10 juni