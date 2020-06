Hulster burgemeester fel over onduidelijke grenssituatie: ‘Het is van de zotte’

Vorig weekend werden de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters overrompeld door het plotselinge besluit dat Belgen weer op familiebezoek mochten en winkelen over de grens. Dat werd zonder enige vorm van overleg bekend gemaakt. Sindsdien is het er niet duidelijker op geworden, want geldt familiebezoek voor beide zijden van de grens? Mogen Zeeuws-Vlamingen nu ook in België tanken of boodschappen doen? De gemeente Hulst krijgt er geen duidelijkheid over en burgemeester Jan-Frans Mulder wil zijn gedachten daarover uitspreken. Het blijkt, aldus Mulder, in de praktijk af te hangen van welke Belgische politieman de controle uitvoert. Nog steeds worden mensen vanuit Zeeuws-Vlaanderen teruggestuurd en zijn er meldingen van boetes vanwege tanken in België.