Hulster boekenmarkt kan warm plekje goed gebruiken

Kerncentra­le in Doel tien jaar langer open door stijgende energie­prij­zen

DOEL - De kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 in België zullen 10 jaar langer open blijven. Het was de bedoeling dat ze in 2025 zouden sluiten, maar om torenhoge energierekeningen te voorkomen komt de Belgische regering daar nu op terug.

18 maart