Hulster apotheker weggestuurd bij Belgische grens, welke ervaringen heeft u?

Pech achter­volgt Weitjerock, maar uitstel geen moeilijke beslissing

30 maart IJZENDIJKE - Het zit festival Weitjerock in IJzendijke niet mee. Vorig jaar regende het zo hard dat slechts de helft van de bezoekers kwam opdagen en de organisatie in financiële problemen raakte. Ook de komende editie gaat niet door. ,,In ons hart doet het pijn, maar het was geen moeilijke beslissing.”