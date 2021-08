Hulstenaren worden aangemoedigd: ga eens wandelen

Hulst voor Elkaar introduceerde afgelopen maart Hulst Wandelt. Via de app Ommetje lopen inmiddels meer dan honderd wandelaars regelmatig een blokje om. De app houdt de wandelingen van alle deelnemers bij middels een ranglijst en moet een stok achter de deur zijn om vaker naar buiten te gaan. De routes worden vervolgens gedeeld. ,,Via de site van Hulst voor Elkaar kun je een stuk of 29 wandelingen inzien, verspreid over alle kernen in de gemeente Hulst", zegt Marc de Haas van de stichting.