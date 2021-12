Hulstenaar Reggie Picavet is trots op zijn straat: ‘Mijn vrouw woonde als kind tegenover ons’

,,We versieren onze straat al jaren met kerstbomen. Dit jaar staan er 31 kerstbomen, veel bewoners doen mee. Dat is voortgekomen uit de Vestingdagen in 2008, toen iedereen nog verkleed rondliep. Toen hebben we de Frans van Waesberghestraat mooi aangekleed met zijn allen en hadden we een groot ontbijt aan lange tafels, midden in de straat. Dat was zo gezellig, daar is een saamhorigheidsgevoel uit ontstaan. Door corona is het wat minder, maar normaal doen we met Koningsdag en in de zomer iets met de hele straat.”