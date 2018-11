Hulstenaar (22) opgepakt voor mishandeling krantenbezorger in Axel

Energie­rijk Hulst: ‘Milieube­wus­te Hulstenaar is buitenspel gezet’

25 november HULST – Energierijk Hulst haalt hard uit naar het college van burgemeester en wethouders van Hulst. In een gepeperde brief kraakt het collectief de werkwijze van het gemeentebestuur af, naar aanleiding van het afschieten van het plan voor drie windmolens in de Kruispolder.