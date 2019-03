Hulst zet zich op de kaart als modestad

In één van de modellen herkende Silvia een oud-leerlinge, Lynn Mariman uit Clinge. Ze droeg tijdens één van haar rondes kleding die Silvia zelf kort geleden had gekocht. ,,Wat ik mooi vind, koop ik altijd vroeg in het seizoen, anders is mijn maat weg.”

Als volleerd model liep Lynn (20) over de catwalk, evenals haar vriendin Ariana Divkovic (17) uit Hulst. Toch deden ze het voor het eerst. Ze werken allebei op zondagen bij Zaman Fashion om bij te verdienen. ,,Er was een tekort aan modellen", legde Lynn uit. ,,Daarom lopen wij, en ik moet zeggen, het is best leuk. Het is niet allemaal mijn stijl, de kleding die ik moet dragen, maar als je het eenmaal aan hebt, ga je er toch anders tegenaan kijken.”

Veel toevallige bezoekers stopten om even te kijken, zoals Johan Desmecht en zijn vrouw uit het Vlaamse Geraardsbergen. ,,We zijn een weekend in een Bed & Breakfast in Kieldrecht", vertelde hij, ,,en maken een rondje op de fiets. Het is wel plezant om te zien.” Hij verklapte vaker in Sluis dan in Hulst te komen. Juist in Sluis was afgelopen weekend ook een modeshow, in het Belfort. Het seizoen is geopend.