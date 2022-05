Hulst wil dartele honden de ruimte geven

Andere lading neemt plek in van olie en kolen, maar nieuwe zeesluis blijft nodig

GENT/TERNEUZEN - In de toekomst zullen minder zeeschepen geladen met kolen of olie naar de Kanaalzone komen. Maar voor deze fossiele brandstoffen zal andere lading in de plaats komen, verwacht havenbedrijf North Sea Port.

19 mei