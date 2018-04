Hulst wil bouwen voor buitenlanders

Het nieuwe college, bestaande uit ABGH, CDA, PvdA en VVD, wil voortmaken met het opstellen van een actieplan om de woningbouw in de kernen te stimuleren. ,,Het maken van keuzes voor de lange termijn dient hierbij niet te worden geschuwd", staat geschreven in het coalitieprogramma. Wethouder Jean-Paul Hageman is duidelijk: ,,Woningbouw niet alleen voor de lokale bevolking is het uitgangspunt. We moeten ons ook richten op de vele Belgische gezinnen die hier willen komen wonen en ook op Polen, Spanjaarden en Italianen. Want dat is de realiteit, er zullen steeds meer gezinnen uit het buitenland deze kant op komen vanwege de werkgelegenheid, bijvoorbeeld rond Antwerpen. Ze willen zich hier vestigen. Daar moeten we op inspelen. Dit gaat immers ook de vergrijzing tegen." Hageman is bereid met de provincie in gesprek te gaan over een zogenoemde 'bovenregionale contingentering', oftewel; dat er meer gebouwd mag worden dan nu is toegestaan.