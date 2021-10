Hulst wacht nog even met Belgen lokken

Hulst is sinds jaar en dag een favoriet dagje uit bij de Belgen. Om nog meer Zuiderburen te verleiden de stad te bezoeken, worden al jaren promotiecampagnes over de grens opgezet. Die campagnes werden in juli vorig jaar in allerijl stopgezet omdat het te druk werd in de stad en Hulstenaren zich begonnen te ergeren aan Belgen die in de piek van de coronatijd in Hulst kwamen shoppen. De situatie is nu weer rustig, maar desondanks kijkt Hulst nog liever even de kat uit de boom.