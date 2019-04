Hulst tweede Zeeuwse stad met stadsdichter

Nu is het officieel. Tot het najaar van 2022 zal hij gedichten schrijven over Hulst en gebeurtenissen in de gemeente. De Geus (1960) studeerde aan Kunstacademie Rotterdam. In Hulst heeft hij atelier/galerie La Bohème, waar hij ook schilderijen en muziek maakt. Vrijdag 3 mei wordt hij om 18.45 uur officieel voorgesteld in het 's-Landshuis. Hulst is na Middelburg de tweede Zeeuwse stad met eigen dichter.