Het Rijk steekt 19 miljoen euro in het onderwijs. Hulst betaalt samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen en de provincie de overige vier miljoen. Dat wordt eerlijk verdeeld over de vier overheden. Hulst moet de komende vier jaar maximaal 938.000 euro op tafel leggen. "In feite is het natuurlijk een belachelijk voorstel. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs. We staan echter met de rug tegen de muur. Het gaat nu vooral om het Zwin College, maar als we niks doen is het Reynaertcollege de volgende onder financieel toezicht", aldus Ger van Unen van de SP. CDA'er Helga van Laak is het daar volmondig mee eens. "Financieel wordt er nogal wat van ons gevraagd."