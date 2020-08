Hulst proeft van divers aanbod tijdens open podium

Terneuze­naar die ex van vriendin met mes steekt moet de cel in: ‘Ik kreeg een waas voor mijn ogen’

31 juli MIDDELBURG - De 34-jarige Terneuzenaar E.B. stond bekend als een rustig mens. Vriendelijk. Behulpzaam. Had een goede baan en knutselde graag aan auto’s. Maar op 1 mei van dit jaar werd hij van het ene op het andere moment een totaal ander mens en stak hij de ex van zijn vriendin met een mes in diens ribbenkast.