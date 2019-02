Hulst maakte brief advocaat Perkpolder niet openbaar ‘vanwege privacywetgeving’

Hörchner is advocaat van omwonenden van Plan Perkpolder. Onlangs stuurde hij een gepeperde brief naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De teneur: de zeedijk die in 2015 is gebouwd, is volgens zijn bronnen zo onveilig, dat hij gesloopt moet worden. Rijkswaterstaat onderzoekt dat, maar ziet geen reden snel in te grijpen. De dijk kwam twee jaar geleden in opspraak, omdat voor de bouw gereinigde afvalgrond is gebruikt. Daarin zaten verhoogde zuurgraden, die in theorie schadelijk voor de gezondheid, het milieu en de sterkte van het dijklichaam zouden zijn. Uit voorlopige conclusies bleek echter dat de risico’s nihil zijn.

Privacy

Het college besloot de brief van Hörchner op het zogenoemde besloten raadsinformatiesysteem te plaatsen. Dat houdt in dat gemeenteraadsleden de brief wel kunnen lezen, maar er in het openbaar niet over mogen praten. Vooral oppositiepartij HulstPlus vond dat ongehoord. Wethouder Jean-Paul Hageman bestreed dinsdagavond dat Hulst ‘stiekem’ zou hebben gehandeld. ,,Omdat de brief aantijgingen bevatte, is hij op het besloten systeem gezet. Dat moet, vanwege de nieuwe privacywet.” Wethouder René Ruissen kon zich het onbegrip wel voorstellen. ,,Hadden we het achteraf anders kunnen doen? Dat zie ik wel in. Het was in ieder geval niet de bedoeling er stiekem mee om te gaan.”