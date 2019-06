Hulst maakt eigen gebouwen energiezuiniger

video Frans Bauer breekt de basiliek in Hulst af

1 juni HULST - Ze zaten er zaterdagmiddag al heel lang van tevoren, de tweehonderd bewoners van verschillende zorgcentra in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. En Frans Bauer? Die was ook al ruim op tijd in de basiliek. Zodat hij met iedereen die wilde op de foto kon gaan. Nog voordat hij überhaupt begon met zingen, konden zijn toehoorders al zeggen dat ze de dag van hun leven hadden.