Hulst krijgt weer adviesraad sociaal domein

De wmo-raad had er maart 2017 genoeg van. De voorzitter beet het college van burgemeester en wethouders toe dat ze ‘voor spek en bonen’ meedeed. De wmo-raad had dezelfde job als de adviesclub die nu in oprichting is. Het college advies geven over het sociaal domein. Met die adviezen werd vervolgens weinig gedaan, vond de raad, die de handdoek in de ring wierp. Datzelfde geluid was daarna te horen bij de cliëntenraad sociale zekerheid (CSZ). Die club wordt overigens ondergebracht in de nieuwe adviesraad. De CSZ was daar eerder zeer kritisch over. Het vreest dat de belangen van hun cliënten - vooral mensen in armoede - niet goed behartigd zullen worden.