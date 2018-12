Hulst krijgt EU-geld voor gratis wifi

Europa heeft tot 2020 120 miljoen euro te verdelen voor het WiFi4EU-project. In totaal hadden zich ruim 13.000 gemeenten in de EU zich aangemeld voor de subsidie van 15.000 euro, waaronder 67 gemeenten uit Nederland. Hulst is een van de in totaal 2800 gemeenten binnen de EU die hun aanvraag in de eerste subsidieronde zagen gehonoreerd.