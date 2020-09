Hulst krijgt er met 't Voss&Rijck een pannenkoekenrestaurant met café bij

Voedsel­bank wil blijven, maar liefst verdwijnen

22 september Met een eenmalige extra subsidie van 20.000 euro is Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen vooralsnog uit de brand. Met het geld kan de voedselbank de huur betalen van de opslagloods, nu de eigenaar er geld voor wil zien. Binnen een jaar moet Gijs van den Berg, voorzitter van de stichting Voedselbank-Zeeuws Vlaanderen samen met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten een definitieve oplossing vinden want of de drie gemeenten opnieuw de portemonnee willen trekken is maar de vraag.