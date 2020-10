Hulst krijgt coronateststraat in bedrijfsloods

Video/ poll Geen publiek op Zeeuwse sportvel­den: ‘Bij die kleine gasten moet het toch gewoon kunnen?’

4 oktober TERNEUZEN - En weer moesten de Zeeuwse sportverenigingen schakelen. Om de opmars van het coronavirus de kop in te drukken, zijn supporters drie weken niet meer welkom op hun complexen. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Een impressie van een zaterdagochtend hockeyen, korfballen en voetballen zonder publiek in Terneuzen.