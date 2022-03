Hulst krijgt coalitie met Algemeen Belang Groot Hulst, CDA, Groot-Hontenisse Hulst en de VVD

HULST - De partijen Algemeen Belang Groot Hulst, CDA, Groot Hontenisse-Hust en de VVD hebben een coalitie gevormd in de gemeenteraad van Hulst. De PvdA moet na heel lang de oppositie in.

Net als in 2018 heeft Hulst de coalitie in een kwestie van dagen rond. Algemeen Belang Groot Hulst is van plan om twee wethouders te leveren: Jean-Paul Hageman en Gino Depauw. De lijsttrekker van het CDA draagt Denis Steijaert voor als wethouder en Groot Hontenisse-Hulst kiest Luc Mangnus als kandidaat-wethouder. René Ruissen zal opnieuw zijn wethouderspost opnemen voor de VVD.

De portefeuilles van de kandidaat-wethouders moeten nog afgestemd worden al lijkt het erop dat VVD’er René Ruissen opnieuw een deel van sociaal domein voor zijn rekening neemt.

PvdA in de oppositie

Na 36 jaar moet de PvdA in Hulst nu gaan wennen aan een rol in de oppositie. Toch een tegenvaller voor lijsttrekker Rob Lambert. ,,We durfden er niet op te gokken dat we deel gingen uitmaken van de coalitie vanwege de vernieuwingsslag.” De PvdA ging de verkiezingen in met een lijst waarvan de eerste vijf kandidaten jonger dan veertig zijn.

,,Je kunt kijken naar het aantal zetels, je kunt ook kijken naar wat er in de campagne allemaal voorbijkwam. Tijdens het verkiezingsdebat bleek dat er in Hulst een grote behoefte is aan vernieuwing en verversing in de politiek. We hadden daarom toch nog goede hoop om mee te kunnen doen aan de coalitie.”

Te weinig tijd

De PvdA kreeg wel een wethouderspost aangeboden maar sloeg die af. ,,De portefeuille sociaal domein, een heel zwaar en belangrijk onderwerp waar heel veel geld mee is gemoeid. Daar stond maar 0,6 fte voor. Dat gaat echt niet. Als je zoiets aanbiedt, dan verwacht je ook niet dat het wordt aangenomen. We vroegen nog om 0,8 fte maar hoorden niks meer. Het valt tegen maar we zullen met een positieve instelling oppositie gaan voeren. We zijn te jong om veel wrok te koesteren.”

Potentie

Wethouder Jean-Paul Hageman (ABGH) die het voortouw in de coalitievorming nam, zegt het jammer te vinden dat Lambert niet op het aanbod inging. ,,Hij heeft zeker potentie en zal zich de komende vier jaar waar gaan maken. Maar ik ben ook gecharmeerd van de heer Ruissen en hij heeft veel kennis over het sociaal domein. En dat het zo snel gegaan is. Dat was de vorige keer ook zo. Het vormen van een nieuwe coalitie moet ook geen 307 dagen duren als landelijk het geval was.”

D66 dat met een zetel in de Hulster raad komt heeft zo zijn vraagtekens bij de nieuwe coalitie. Fractievoorzitter Pieter de Bruijn: ,,Het is wel opvallend dat er al overeenstemming is over de wethouders nog vóór er inhoudelijke overeenstemming is over een collegeakkoord.