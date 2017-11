Hulst geeft kabelbelasting niet op en gaat in beroep

Veroorzaker dodelijk ongeval blijft in cel

31 oktober MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft het verzoek van de advocaat om de voorlopige hechtenis van de 48-jarige Terneuzenaar A.E. te schorsen, afgewezen. E. wordt ervan verdacht dat hij in de vooravond van 17 juli in een dronken bui en terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd, een 60-jarige wielrenner uit Heikant heeft doodgereden. Het noodlottig ongeval gebeurde op de Oud Ferdinandusdijk in Hulst.