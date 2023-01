Hulst gaat daveren op zijn grondvesten: Scooter staat op Vestrock

De Duitse band werd wereldwijd groot in het ravetijdperk, oftewel de jaren negentig. De groep scoorde hit na hit met tijdloze nummers als Hyper Hyper, Rebel Yell, How Much Is The Fish en Call Me Mañana. De groep, met H.P. Baxxter als frontman, verkocht wereldwijd meer dan dertig miljoen platen.