Hulst en Waterzande zien vooral wantrouwen bij Stichting Schone Polder

Nu controleert een onderzoeksbureau in opdracht van ontwikkelaar Waterzande BV aangevoerde partijen zand als ze al in de polder zijn gestort. Stichting Schone Polder(SSP) vindt dat onverantwoordelijk en eiste vandaag tijdens een spoedzaak in Den Haag dat het aangevoerde zand vooraf gecontroleerd wordt, dus of al op het schip uit Antwerpen, of zodra het met een transportband aan land is gebracht. Volgens de gemeente Hulst en ontwikkelaar Waterzande BV is het bijna niet te doen om de kwaliteit van het zand op het schip te controleren. Hulst en Waterzande weten zeker dat de huidige controlemethode prima werkt. Want een door Waterzande ingeschakeld onderzoeksbureau controleert het zand zodra de partijen in de polder in afgerasterde vakken zijn gestort. Volgens de keurmeester is het bijna niet te doen goede bruikbare monsters van de schepen te halen. ,,De beste methode is het zand na de stort te bemonsteren. Dan is het al veel droger en beter te behappen.”