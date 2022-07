Hulst draagt Ilona Jense-Van Haarst (VVD) voor als nieuwe burgemeester

Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Jense-Van Haarst komt uit Pijnacker, is gehuwd en heeft drie kinderen. Ze is nu nog wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wordt, na José van Egmond, de tweede burgemeester in Zeeland die die functie bekleedde. Het aantal vrouwelijke burgemeesters in Zeeland komt met de benoeming van Jense op zes. Dat aantal kan dit jaar nog toenemen, omdat ook in Kapelle een procedure loopt en later in Veere.