Hulpstichting De Melkkan slaakt noodkreet: we staan op omvallen

Ze staat fier overeind in Sas van Gent, de Ballerina van de Zeeman, het laatste huzaren­stuk­je van befaamd Gentenaar Walter De Buck

15 april SAS VAN GENT - Ze staat sinds donderdagmiddag één uur fier overeind, de Ballerina van de Zeeman, in de tweede loods van het Industrieel Museum in Sas van Gent. Mia Verstraete, weduwe van maker Walter De Buck, pinkt er een traantje bij weg. ,,Ja, het is best emotioneel”, zegt ze ten overvloede.