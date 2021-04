Hulpdiensten uitgerukt voor verwarde man op dak in Hulst

DIT ZIJN DE AZIMI'S Salar spuit champagne als water, maar alleen voor de show: ‘Ik leef heel sober’

20 april Kijk, daar staan ze weer, Salar en Sasan Azimi. Uitbundig champagne spuitend vanaf het balkon, over het gazon van hun riante kasteeltuin in Aardenburg. Beneden draaien de camera’s, smartphones gaan de lucht in. Alles voor de show. Geldverspilling? Het is maar hoe je het bekijkt. Van dit soort uitspattingen worden de Azimi’s alleen maar rijker. Zelfs het ontkurken van een fles champagne is een investering. Het moet geld opleveren, anders doen ze het niet.