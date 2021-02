Hulpdiensten massaal naar Axel voor schaatser door het ijs, maar die stond al aan de kant

Nog iets langer omrijden rond Tivoliweg en De Free vanwege vorst

13:35 HULST - Het wordt ietsje langer omrijden geblazen rond de Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde en de Tivoliweg in Hulst. Vorst gooit roet in het eten. Alle riool- en wegwerkzaamheden in de gemeente Hulst staan even noodgedwongen op pauze.