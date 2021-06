Huizen aan de West-Zeeuws-Vlaamse kustdorpen mogen zestig dagen per jaar verhuurd worden

De toeristische verhuur van woningen brengt West-Zeeuws-Vlaanderen in een lastige spagaat. Toeristen zijn nodig, want ze besteden geld in winkels en horeca en houden voorzieningen in stand. En ze komen graag naar de gemeente Sluis. Het nadeel is dat beleggers dat ook weten. Steeds vaker kopen zij huizen op om ze vervolgens aan toeristen te verhuren, vooral in kustdorpen als Breskens, Groede, Nieuwvliet, Zuidzande, Retranchement en Cadzand. Starters op de woningmarkt zijn daardoor vaak kansloos en de huizenprijzen schieten door het dak.