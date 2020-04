Huisvesting arbeidsmigranten in Sluiskil komt er, maar later dan gepland

Electrabel vraagt twee Belgische kerncentra­les langer open te houden, waaronder Doel 4

11:53 DOEL - Midden in de coronacrisis heeft Electrabel de Belgische regering gevraagd twee kerncentrales, Doel 4 net over de grens bij Hulst en Tihange 3 in Wallonië, langer open te houden. Voor het einde van het jaar wil het elektriciteitsconcern duidelijkheid.