Huishoudelijke hulp deels terug in Terneuzen, één op de vijf klanten komt anders in problemen

video Zeeuwse strandten­ten krassen noodkreet in het zand: ‘Strandten­ten in het NOW’

16:42 DOMBURG - Een noodkreet van strandpaviljoen High Hill Beach in het zand van Domburg. ‘Strandtenten in het NOW’ luidt de tekst die eigenaar Frederik Faasse in het zand heeft getrokken. Langs de hele Nederlands kust was woensdag deze schreeuw om hulp te lezen.