Huis van Theo Aernoudts gaat op in de natuur: ‘Snoeien? Niet te veel, het moet mystiek blijven’

Opschoon­dag Sluiskil: ‘Ideaal, onze schuur is leeg, kunnen we er barbecueën’

6 juni SLUISKIL - Tiffany Christiaens heeft grote opruiming gehouden. In een handomdraai is ze zaterdagochtend alle ‘rommel’ kwijt in containers op het Minister Lelyplein in Sluiskil, vlak bij huis. ,,Ideaal! We hebben er een familiegebeuren van gemaakt. De schuur is leeg. Kunnen we er barbecueën.”