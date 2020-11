Hou je ogen open op achterweggetjes in Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Backroad-Rocks verstopt er kunstwerkjes

Wie tijdens een wandeling door Oost-Zeeuws-Vlaanderen op een beschilderd kunstwerkje stuit, ziet ‘Backroad-Rocks’, staan op de achterkant. Met de verwijzing naar een facebookpagina met dezelfde naam. Wie nieuwsgierig is naar de maker, wordt daar niet veel wijzer. Dat is ook de bedoeling. De kunstenaar blijft bewust op de achtergrond, wat de magie van het concept onderschrijft: je kunt zomaar een beschilderde steen tegenkomen, die als het ware uit de lucht is komen vallen. Wie hij is, doet er niet toe, vindt de Zeeuws-Vlaming. ,,Ik wil er helemaal niet gewichtig over doen, het enige gewicht is dat van de steen. Het is juist leuk om onopgemerkt stenen weg te kunnen leggen. Het vinden van zo'n steen heeft iets magisch, als het vinden van een schat.”