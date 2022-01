Hotspot Hulst lacht om omikron: eindelijk weer een terrasje pakken, wat hebben we dát gemist!

Café Boozz in Hulst is zo'n plek waar vaste klanten elkaar treffen voor een kopje koffie en een babbeltje. Dat hebben ze node gemist, de afgelopen tijd, vertelt uitbater Tom van Dorsselaer. Hij wijst: ,,Daar, vóór het terras, stonden dranghekken. De mensen moesten daar hun coffee to go of chocomelletje afhalen. Blijven staan mocht niet, maar ze zaten zo verlegen om een praatje dat ze tóch bleven hangen. Ja, en dan krijg je een berisping van de gemeente omdat dat niet mag. Daar zit je als café-eigenaar niet op te wachten. Ik ben blij dat we de mensen nu weer op een normale manier mogen ontvangen.”