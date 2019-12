Hotel Philippine na verwoestende brand bijna gesloopt, eerste stap naar mogelijke herbouw

Tot op zekere hoogte is eigenaar Joris Jansen opgelucht dat het eindelijk zo ver is. De brand vond alweer bijna vijf maanden geleden plaats, op dinsdag 6 augustus. De schade moest eerst worden bepaald en wat het verstandigste is, sloop en herbouwen of aan de slag gaan in het oude pand. In overleg met de verzekeraar is voor sloop gekozen, omdat het hotel te zwaar beschadigd was.