Hospice in Terneuzen doet dringende oproep: ‘We kunnen niet zonder vrijwilligers’

Hoeveel vrijwilligers nu thuiszitten weet Van Hilten niet. Wat hij wel weet is dat het steeds lastiger wordt om de bezetting rond te krijgen. ,,Een aantal vrijwilligers zit ziek thuis of is angstig. Bang om besmet te raken. Dat maakt het steeds moeilijker om zorg te kunnen blijven leveren.”

In het hospice aan de Leeuwenlaan in Terneuzen verblijven momenteel vier mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren. ,,Onze organisatie is volledig afhankelijk van vrijwilligers”, zegt Van Hilten. ,,We hebben zeven dagen in de week minimaal acht mensen nodig. Voor een praatje of helpen bij het bereiden van maaltijden.”