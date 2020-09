Horrorsoap rond speelkooi Othene, omwonenden zijn er zelfs voor verhuisd

Onpeilbaar diep is nog de frustratie bij een oud-bewoner van de Oesterdreef, op steenworp afstand van de speelkooi. Al eind 2013 is hij met zijn gezin verhuisd. ,,Omdat de overlast niet langer uit te houden was. Waar we ook in huis zaten, je hoorde ballen tegen de stalen hekken van de speelkooi knallen. Vaak was er tot 's avonds laat ook harde muziek te horen. En er zaten zeker niet alleen jongeren uit de buurt. Zei er niets tegen, want dan kreeg je een grote mond.”