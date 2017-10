Hopeloos verliefd op Zeeuws-Vlaanderen dankzij 'Weg van jou'

POLLTERNEUZEN - Volgende week is het eindelijk zo ver: dan gaat de in Zeeuws-Vlaanderen opgenomen filmkomedie 'Weg van jou' in heel Nederland draaien. Spannend, want hoe komt dat landje apart voor de dag?

De grote vraag is natuurlijk: kunnen we met z'n allen in Zeeuws-Vlaanderen een beetje trots zijn op die nieuwe film 'Weg van jou'. In Zeeuws-Vlaanderen en ook in de rest van Zeeland zullen velen hun hart hebben vastgehouden. Zitten we straks niet te kijken naar een film waar vooral buiten de provincie heel hard om wordt gelachen? Terwijl het idee van initiatiefnemer Jan Lievens uit IJzendijke toch was om een productie te laten maken waarin Zeeuws-Vlaanderen juist zou gloriëren. Een beetje à la de Franse komedie 'Bienvenue chez les Ch'tis' (2008), waarin een directeur van een postkantoor in de Provence wordt overgeplaatst naar het voor Fransen natte en onherbergzame noorden van hun land.

Dat Franse basisconcept zit stevig verankerd in 'Weg van jou'. Ga maar na: de dertigjarige Evi kleedt zich op haar paasbest en oefent voor de spiegel om te voorkomen dat ze straks al te enthousiast reageert als ze van haar bazin op het Rotterdamse hoofdkantoor te horen zal krijgen dat ze in Rio de Janeiro wordt gestationeerd. Echter, haar bedrijf heeft met de aanleg van een nieuwe zeesluis toevallig ook een megaproject bij Terneuzen. Of ze zich daar maar wil melden, om de niet erg doortastende supervisor en de niet vooruit te branden locals wat peper in hun achterste te steken.

Valt de frank goed of fout? Blijven we steken in een film vol clichés over achtergebleven Zeeuws-Vlamingen, die met hun bolussen en ossewei vooral in Amsterdam en Rotterdam op de lachspieren zullen werken? Of mogen we content zijn dat er een filmploeg is neergestreken tussen d'Ee en Hontenisse?

Blij

Geen twijfel mogelijk: wees maar blij! Regie, scenario, acteerwerk, camera, muziek, montage: 'Weg van jou' is professioneel gezien vrijwel zeker één van de beste komedies van de laatste jaren. En verder... De sluizen van Terneuzen, het kerkje van Sint Anna, de haven van Breskens, het slik van Saeftinghe: het zijn locaties die niet eens een ondergaande zon nodig hebben. Al is die er wel, één keer.