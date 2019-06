Hoop groenafval in brand bij Sas van Gent

Water, bier en frisdrank vloeien rijkelijk op zomercarna­val in ‘Rio aan de Schelde’

12:00 PAAL - Plenzen in opblaaszwembaden, bezoekers nat spuiten en elkaar bestoken met emmers water. De elfde editie van het zomercarnaval in Paal, het Rio aan de Schelde, was zaterdagmiddag bij de optocht van acht wagens één groot waterballet.