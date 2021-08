Hooihandelaren balen als een stekker: hun graszaadhooi ging in vlammen op

Nooren en Iempreur persten eergisteren hooi op het land van een boer aan de Zevenhofstedenstraat in IJzendijke. De meeste pakken namen zij meteen mee naar hun schuur. Nooren: ,,Maar we kregen niet alles in één keer mee, er bleven dertig pakken achter. Rond één uur in de nacht kreeg ik bericht van de boer, die op zijn beurt weer door de brandweer was ingeseind. De boel stond in brand.’’