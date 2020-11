Hoognodige baggerklus wacht waterweg van Cadzand tot Waterlandkerkje

Voedselbos­je op school­plein van De Twijn: een betere biologie­les kun je niet geven

17 november TERNEUZEN - Sophia (8) doet nog zo haar best, maar dat éne plantje krijgt ze echt niet uit het plastic bakje. Hovenier Jan Pouwelse geeft er een klap op en ‘klaar is Kees'. Sophia kijkt verbaasd, maar ze kan in elk geval verder met het aanplanten van het voedselbosje op het plein van haar basisschool De Twijn in Terneuzen.