Hoofdkantoor Multraship verhuisd

De aloude vestiging aan de Scheldekade is verlaten en verruild voor twee verdiepingen van het Schuttershofgebouw op de hoek Schuttershofweg-Axelsestraat.



De verhuizing was noodzakelijk, omdat het personeelsbestand op het hoofdkantoor de laatste jaren - met de hele organisatie van Multraship - sterk is gegroeid. Vijf jaar geleden werkten er ongeveer twintig mensen, nu zo'n 35.