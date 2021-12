Hondje Spike schrok van vuurwerk en nu is-ie zoek

Er mag dan wel een vuurwerkverbod gelden, er wordt overal flink wat afgeknald, vooral in de avonduren. Voor mensen is dat al schrikken en irritant, maar dieren zijn vaak doodsbang van die knallen. Spike, een mixje van een jaar, kwam in oktober naar Terneuzen nadat hij gered was uit een dodingsstation in Roemenië. Tonia: ,,Hij was al getraumatiseerd en zou hier in Nederland een rustig thuis krijgen. En nu is ie weg.”