Hondje Spike nog steeds niet terecht; zwerft nu rond in Axel

Spike ging er vandoor nadat hij in de Terneuzense wijk Java schrok van vuurwerk. Het hondje was door zijn afkomst, gered uit een Roemeens dodingsstation, getraumatiseerd en laat zich moeilijk lokken. Baasje Tonia Schild (68) en Team Hondenopsporing Nederland (THON) proberen al weken Spike weer thuis te krijgen. Tonia: ,,Door zijn achtergrond is hij heel goed in overleven, maar ik wil hem zo graag weer thuis!”

Spike was een tijdje in beeld, waardoor er hoop was dat hij voor kerst thuis zou zijn. Hij liet zich echter niet vangen. Hij zou laatst zelfs in Clinge gezien zijn. Volgens de laatste tips zou Spike nu in weilanden bij Axel rondlopen. Tonia: ,,Het doet me echt goed dat zoveel mensen naar hem uitkijken.”