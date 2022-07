Hondje Sam loopt het liefst kilometers per dag: ‘Daarna sta ik te hijgen’

Wie: Sam van der Sande

Locatie: Szydlowskiplein, Axel, Albert Heijn

Tijdstip: maandag 27 juni, 11.58 uur

,,Ik heb vandaag al zeker een kilometer gelopen, met mijn pootjes over het warme asfalt. Gisteren was het écht te warm hoor, dan sta ik zo te hijgen, dan lig ik het liefst te kroelen op de bank.” Sam is een Franse bulldog, zeven jaar oud. ,,Ik had een zusje. Gek was ik op haar. Als ik me niet goed voelde, dan likte ze mijn wang. Spelen deden we hele dag samen. Ik kon wel harder rennen, ze was al oud. Een maand geleden heb ik afscheid van haar moeten nemen, ik mis haar nog elke dag. Noa was mijn beste vriendin.”

Kilometers lang wandelen

,,Nu zoek ik wel eens aandacht bij de kat, maar die moet niks van mij hebben. Dan ga ik liggen huilen in mijn mandje, tot het baasje komt kroelen.” Wandelen, dat doet hij het liefst. Kilometers lang, over het asfalt, zandweggetjes en paadjes. ,,Maar niet als het te warm is hoor, dan verbranden mijn pootjes. Mijn baasje neemt me vier keer per dag mee naar buiten. Als de voordeur opengaat ren ik de wijde wereld in. Via het kerkenpad in Zuiddorpe lopen we de buitenroute. Dat is mijn lievelingsroute.”

Baasje Tanja

Baasje Tanja van de Sande (61) is dol op Sam. Ze laat hem met pijn in het hart thuis achter, wanneer ze gaat werken. Vandaag moet ze van 14.00 tot 22.00 uur werken in de thuiszorg. ,,Ik help met medicatie. Ik ben er ter ondersteuning, mijn cliënten kunnen gelukkig nog veel zelf.” Als ze thuiskomt is het tijd voor Sam. ,,Dan neem ik hem ‘s avonds nog een keer mee wandelen. Hij is er gek op. Als het niet te warm is loopt hij kilometers per dag.”