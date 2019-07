Hondje Flip gered van spuitje, Nenny uit Koewacht is de reddende engel van dieren

Oud tankstati­on Kapelle­brug lekte benzine in de grond: sanering nodig aan de Gents­evaart

18 juli KAPELLEBRUG - In de grond en het grondwater aan de Gentsevaart 28 in Kapellebrug is benzine aangetroffen. De bodem van het terrein wordt daarom gesaneerd. De verontreiniging is niet doorgesijpeld naar het vlakbij gelegen waterwingebied in Sint Jansteen.