Honderdjarig Leenhouts’ Aannemingsbedrijf hofleverancier

Hofleverancier worden vraagt veel, zeker in het geval van Leenhouts, deed Guilliet uit de doeken. Leenhouts was tot 2008 gevestigd in Sluis. Het bedrijf is daar in 1944 bij de bevrijding grotendeels verwoest. Oprichtingspapieren gingen verloren. Een langdurige speurtocht tot in het Zeeuws Archief was nodig om het honderdjarig bestaan te bewijzen.