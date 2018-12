Honderden kerststallen in de kerk van Hengstdijk

Russisch vracht­schip na Terneuzen nu in Engeland aan de ketting

25 december FALMOUTH - Het Russische vrachtschip Kuzma Minin ligt opnieuw aan de ketting. Eerder was het noodgedwongen zeven maanden in Terneuzen. Nu ligt het aan de ketting in de haven van Falmouth, in het zuidwesten van Engeland, melden Britse media.