Honderd euro voor een zeldzaam album? Heel normaal, op het Stripfestival Knokke-Heist

KNOKKE-HEIST - Aanschuiven in de rij voor een tekening van Suske en Wiske of Spiderman. Stripliefhebbers hebben het er zondag voor over op het Stripfestival Knokke-Heist. ,,Ik heb twee- of drieduizend stripalbums.”

Balder Goethals staat samen met dochter Aukje al twintig minuten te wachten bij een tafel. Achter die tafel zit Marc Verhaegen, voormalig tekenaar van de legendarische Suske en Wiske-reeks. Balder wil dolgraag een tekening van hem, want de inwoner van Zedelgem is stripliefhebber in hart en nieren. ,,Ik ben opgevoed zonder tv. Die kregen we pas toen ik veertien of vijftien was. Mijn oma kocht daarom stripboeken voor mij, vooral Suske en Wiske. Ik tekende die na. Sindsdien verzamel ik stripalbums. Hoeveel ik er heb? Twee- drieduizend. Ik teken Suske en Wiske nog wel eens na, maar maak nu vooral eigen werk.”

Spannend of het festival kon doorgaan

Zoals Balder zijn er zondag veel, in het casino van Knokke-Heist. Weliswaar niet de vijfduizend die het festival normaal trekt, maar er zijn er een boel van heinde en verre naar West-Vlaanderen afgereisd. Harold Vigis is een van hen. Hij is uit Brussel gekomen en schuift aan bij Jan Bosschaert, tekenaar van Jaguar. ,,Vroeger ging ik vaak naar stripfestivals. Dat was in de tijd van Hergé, de scenarist van Kuifje. In Brussel is ook een festival, maar dat is door corona niet doorgegaan.”

Knokke-Heist had meer geluk. Door de maatregelen is het festival wel een paar maanden opgeschoven. ,,Normaal is het in mei”, zegt bestuurslid Jan van Loon uit Breskens. ,,Het was spannend of het door kon gaan. Bij wijze van spreken hadden ze een maand geleden de stekker eruit kunnen trekken.”